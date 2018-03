Nippon Express erwirbt Beteiligung an Traconf S.r.l. (zur Umwandlung in eine Tochtergesellschaft)

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Express":

Tokio (ots/PRNewswire) - Nippon Express Co., Ltd. (TSE: 9062, imFolgenden "das Unternehmen") hat mit den Investoren von TraconfS.r.l. mit Sitz in Verona, Italien (im Folgenden "Traconf"), einemBekleidungs-Logistikdienstleister in der Luxus-Modebranche eineVereinbarung abgeschlossen, im Rahmen derer am 6. März 2018 (CET) einKaufvertrag (der "Vertrag") zum Erwerb der gesamten Beteiligung anTraconf durch die Tochtergesellschaft Nippon Express Europe GmbH (die"Übernahme") unterzeichnet wurde.Zweck der ÜbernahmeDurch die Bereitstellung logistikorientierter Lieferkettenlösungenauf der ganzen Welt beabsichtigt die Nippon Express Group ein"wahrhaft globales Logistikunternehmen" zu werden, das zur globalenEntwicklung aller Arten von Kunden beitragen kann. Als eine derSchlüsselstrategien zum Erreichen dieses Ziels nimmt das Unternehmenintensive Investitionen außerhalb Japans vor, um sein Netzwerk inverschiedenen Regionen und Geschäftsbereichen mit hohemWachstumspotenzial zu erweitern. Im Jahr 2013 erwarb das Unternehmendie Franco Vago SpA (nachfolgend "Franco Vago"), einen in Firenzeansässigen und in der Bekleidungsindustrie tätigenSpeditionsdienstleister, der sich hauptsächlich auf Luxus-Modemarkenkonzentriert und dementsprechend eine ausgezeichneteLogistikplattform innerhalb des Bekleidungssektors geschaffen hat.Traconf bietet Lager-, Distributions- und andere Dienstleistungenfür die Mode- und Lifestylebranche in Europa, hauptsächlich Italien,sowie in den USA und China. Zu den wichtigsten Kunden zählenLuxusmarken wie die von Franco Vago.Das Unternehmen geht davon aus, dass die Übernahme dazu beitragenwird, das Mode-Logistikgeschäft der Gruppe drastisch zu auszubauen.Insbesondere die Kombination von Traconf und Franco Vago bietet demUnternehmen gegenseitigen Zugang zu den Kunden beider Unternehmen unddarüber hinaus die Möglichkeit, jedem Kunden durchgehende integrierteLogistikdienstleistungen anzubieten: vom internationalen Transportund Produktlager bis zur Distribution an die Märkte. In Bezug auf diegeographischen Strategien des Unternehmens werden die sich ergänzendeWechselwirkung der beiden Unternehmen und die lokalen Niederlassungender Gruppe ein globales Netzwerk jenseits des europäischen Marktesschaffen. Darüber wird das Unternehmen als führender Distributorinnerhalb der Bekleidungs-Logistikbranche in der Lage seub, Kundenweltweit qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten.Weiterführende Informationen unter:https://kyodonewsprwire.jp/attach/201803151997-O2-32Te2u86.pdfPrognoseDie Auswirkung der Übernahme auf das Konzernergebnis desUnternehmens für das Geschäftsjahr, das im März 2018 endet, wirdgering sein.Website von Nippon Express: http://www.nipponexpress.com/Pressekontakt:Hiroyuki JINKo SATOPublic Relations & Advertising DivisionNippon Express Co., Ltd.Tel: +81-3-6251-1454E-Mail: ko_ho@nittsu.co.jpOriginal-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuell