Nippon Express eröffnet Niederlassung in Serbien

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Express":

Tokio (ots/PRNewswire) -- Erster japanischer Spediteur, der eine Niederlassung in Serbien eröffnet -Nippon Express (Deutschland) GmbH (nachfolgend "NE Deutschland"), eine lokale Tochtergesellschaft von Nippon Express Co., Ltd. hat eine Belgrader Niederlassung in der Republik Serbien gegründet, die am Montag, dem 11. Oktober, ihren Betrieb aufnahm.Logo https://kyodonewsprwire.jp/img/202110282458-O1-WsZ27605Foto1: Gebäude der Zweigstelle https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202110282458/_prw_PI2fl_B1pt8o16.jpgFoto2: Standort der Zweigstelle Belgrad https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202110282458/_prw_PI3fl_FImXt1j7.jpgSerbien liegt im Zentrum Europas und wird aufgrund seiner Vorteile als Produktionsstandort für eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Automobil-, Elektrogeräte- und anderen Mobilitäts- und EV-bezogenen Industrien zu einem Standort. Das Wirtschaftswachstum Serbiens lag in den letzten Jahren bei 2 bis 4 %, und für die Zukunft wird ein starkes Wirtschaftswachstum erwartet.Mit der Eröffnung einer eigenen Niederlassung in Serbien als erster japanischer Spediteur will NE Deutschland seinen Absatz bei einer Vielzahl von Unternehmen der Mobilitäts- und anderer Branchen in den mittel- und osteuropäischen Ländern, einschließlich Serbien und anderen Balkanstaaten, steigern.Die Belgrader Niederlassung wurde mit dem Ziel eröffnet, die Logistikdienstleistungen in Mittel- und Osteuropa zu erweitern und damit das Engagement von Nippon Express fortzusetzen, den sich wandelnden Logistikbedarf in der ganzen Welt zu decken.- Beschreibung des UnternehmensSpedition (Luft-/See-/Schienenfracht), Lagerung/Lieferung, Umzüge- Profil des WirtschaftsstandortsName: Niederlassung Belgrad, Nippon Express (Deutschland) GmbH Anschrift: Sremska 4, 2100 Novi Sad, SerbienWebsite von Nippon Express http://www.nipponexpress.com/Offizielles LinkedIn-Konto: NIPPON EXPRESS GRUPPE https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Herr) Koji Kasai oder (Herr) Homare Kato oder (Herr) Tomonori SekiyaAbteilung für Öffentlichkeitsarbeit und WerbungNippon Express Co.Ltd: +81-3-6251-1454E-Mail: nittsu-ko_ho@nipponexpress.com /akos.ferenczi@nipponexpress.comOriginal-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuell