Nippon Express erhält IATA-CEIV-Pharma-Zertifizierung für temperaturgeregelte Anlage am Flughafen Kansai

Tokio (ots/PRNewswire) -Nippon Express Co., Ltd. (im Folgenden „Nippon Express"), eine Konzerngesellschaft von Nippon Express Holdings, Inc., hat mit Wirkung zum 5. April die IATA-CEIV-Pharma (*)-Qualitätszertifizierung für den pharmazeutischen Transport für seine temperaturgeregelte Anlage „NX-PHARMA Logistics Hub Kansai Airport" erhalten, die sich im internationalen Frachtbereich des Kansai International Airport befindet.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202204190123-O3-n3Z45H8mNippon Express beteiligt sich an der von Kansai Airports Co., Ltd. gegründeten KIX Pharma Community und strebt den Erwerb der CEIV-Pharma-Zertifizierung mit Unterstützung dieses Unternehmens an. Als Luftfrachttransporter, der eine CEIV-Pharma-zertifizierte Einrichtung betreibt, wird Nippon Express am Kansai International Airport sichere und qualitativ hochwertige temperaturgeregelte Transportdienstleistungen anbieten.Bild: https://kyodonewsprwire.jp/img/202204190123-O1-7Fu4lGKLFoto: https://kyodonewsprwire.jp/img/202204190123-O2-63qjJio0Nippon Express hatte im März 2021 die gleiche Zertifizierung für sein temperaturgeregeltes Drehkreuz Narita im Bereich des Flughafens Narita erhalten und erfolgreich ein pharmazeutisches Vertriebsnetz zwischen Gateway-Flughäfen in Ost- und Westjapan aufgebaut.Der „Nippon Express Group Business Plan 2023 - Dynamic Growth" betrachtet die Pharmaindustrie als vorrangige Branche, und die NX Group hat dementsprechend ihre Dienstleistungen verbessert und weltweit erweitert, um den Kundenbedürfnissen nach immer ausgefeilterer und vielfältigerer pharmazeutischer Logistik gerecht zu werden. Der Konzern ist weiterhin bestrebt, eine sichere Logistikplattform für die Pharmabranche bereitzustellen.(*) CEIV Pharma (Das Kompetenzzentrum für unabhängige Validatoren in der pharmazeutischen Logistik): Ein von der International Air Transport Association (IATA) eingerichtetes Qualitätszertifizierungsprogramm für den Lufttransport von pharmazeutischen Produkten, das hohe Standards festlegt, die die unterschiedlichen Leitlinien für die Gute Vertriebspraxis (GDP) von Ländern auf der ganzen Welt für die Lagerung und den Transport von Arzneimitteln umfassen.Website von Nippon Express: http://www.nipponexpress.com/ (https://www.nipponexpress.com/)Offizieller LinkedIn-Account:https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Herr) Koji Kasai oder (Herr) Homare Kato oder (Herr) Tomonori Sekiya,Abteilung für Unternehmenskommunikation,Nippon Express Holdings,Inc.,Tel.: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuell