Nippon Express erhält GDP-Zertifizierung für temperaturgesteuerte Anlage im Gebiet Narita

Tokyo (ots/PRNewswire) - - Einrichtung bietet exakte Temperatursteuerung und Qualitätskontrolle -Nippon Express Co., Ltd. hat mit Wirkung vom 6. Februar die Zertifizierung für gute Vertriebspraxis (Good Distribution Practice, GDP) erhalten. Diese bescheinigt die Einhaltung der branchenweit akzeptierten Standards für den ordnungsgemäßen Vertrieb von pharmazeutischen Produkten für seine Transit-Luftfrachtlagerdienste im temperaturgesteuerten Drehkreuz von Narita ("NTCH"), einer Einrichtung mit Temperatursteuerung in einem Logistikzentrum des Unternehmens in der Nähe des Flughafens Narita.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202003248352-O1-zCCQk18WFoto1: Eingang zur Anlage https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202 003248352/_prw_PI2lg_F69NkDK7.jpgFoto2: Sortierbereich in der Anlage https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M 103866/202003248352/_prw_PI3lg_seYL1q94.jpgNippon Express hat den pharmazeutischen Bereich im Geschäftsplan 2023 - Dynamisches Wachstum - der Nippon Express Gruppe, der in diesem Geschäftsjahr begonnen hat, als eine vorrangige Branche positioniert. Dementsprechend wurden vier Schlüsselstandorte in Japan (Ostjapan, West-Japan, Kyushu und Toyama) eingerichtet, um ein pharmazeutisches Produktversorgungsnetzwerk aufzubauen, das die gesamte Optimierung der pharmazeutischen Logistik ermöglicht. Auch bei der Einrichtung von Import-/Exportstandorten zur Verbindung dieser vier Drehscheiben in Japan mit Standorten in Übersee werden stetige Fortschritte verzeichnet, und diese jüngste Zertifizierung ist Teil dieser Bemühungen.Der Erhalt der GDP-Zertifizierung im Narita-Gebiet, einem der wichtigsten Luftfrachtumschlagspunkte Japans, wird Nippon Express besser in die Lage versetzen, qualitativ hochwertige und sichere pharmazeutische Transportdienste auf globaler Ebene anzubieten.Profil der AnlageName: Narita Temperature Controlled Hub (NTCH)Adresse: 2nd Floor, General Building, Narita Airport Logistics Center, Higashi-izumi Sakaimae 443-50, Narita, Chiba PrefectureFläche: 1.320 QuadratmeterZertifizierungen: ISO9001 (Qualität), ISO14001 (Umwelt), AEO Bonded WarehouseDienstleistungen: Temporäre Lagerung von temperaturgesteuerter Fracht, Verpackung, Zollabfertigung usw.Website von Nippon Express: http://www.nipponexpress.com/Offizielles LinkedIn-Konto: NIPPON EXPRESS GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/