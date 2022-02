Nippon Express erhält GDP-Zertifizierung für temperaturgeregelte Anlage am Flughafen Kansai

Tokio (ots/PRNewswire) -- Hochwertige pharmazeutische Logistikdienstleistungen mit strenger Temperatur- und Qualitätskontrolle -Nippon Express Co., Ltd. (nachfolgend „Nippon Express"), eine Konzerngesellschaft von Nippon Express Holdings, Inc., hat mit Wirkung zum 11. Januar die Good Distribution Practice (GDP)-Zertifizierung für den „NX-PHARMA Logistics Hub Kansai Airport" erhalten, eine temperaturgeregelte Anlage, die im internationalen Frachtbereich des Kansai International Airport betrieben wird und die Einhaltung der GDP-Standards für die ordnungsgemäße Verteilung von Arzneimitteln belegt.Logo:https://kyodonewsprwire.jp/img/202202177489-O2-pS3p3atgEingang der Anlage:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202202177489/_prw_PI1fl_n16040n6.jpgInnenbereich:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202202177489/_prw_PI3fl_n5uZIMJ3.jpgDie NX Group, ehemals Nippon Express Group, die nach dem Übergang zum Holding-System im Januar ihren Konzern umbenannt hat, hat die Pharmaindustrie im „NX Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth" als Schwerpunktbranche positioniert und entwickelt jetzt weltweit sichere Pharmalogistik-Plattformen, um den wachsenden Bedarf an immer komplexerer und diversifizierter Pharmalogistik zu decken.Der Erhalt dieser Zertifizierung macht Nippon Express zum ersten Luftfrachtspediteur in Japan, der eine GDP-zertifizierte Anlage am Kansai International Airport betreibt, und das Unternehmen wird die Anlage am Flughafen Kansai in Verbindung mit dem GDP-zertifizierten temperaturgeregelten Drehkreuz Narita im Bereich des Flughafens Narita nutzen, um sichere und hochwertige pharmazeutische Logistikplattformen an zwei von Japans Gateway-Flughäfen bereitzustellen.Die NX Group wird ihre Aktivitäten in der pharmazeutischen Industrie, die im Geschäftsplan der Group als vorrangig eingestuft wurden, weiter ausbauen und ihre Dienstleistungen weltweit verbessern und erweitern, um den immer anspruchsvolleren und vielfältigeren Anforderungen ihrer Kunden bei der Logistik mit Arzneimittel gerecht zu werden.Profil der Einrichtung- Name: NX-PHARMA Logistics Hub Kansai Airport- Adresse: International Cargo Warehouse B, Kansai International Airport, Senshu-Kuko Minami 1, Stadt Sennan, Präfektur Osaka- Grundfläche: 568,96 m2- Erworbene Zertifizierungen: ISO9001 (Qualität), Klasse-A-Sicherheitszertifizierung der TAPA, AEO-Zertifikat für Zollrechtliche Vereinfachungen- Angebotene Dienstleistungen: Zwischenlagerung von Import/Export-Fracht, Verpackung, Zollabfertigung usw.Website von Nippon Express https://www.nipponexpress.com/Offizieller LinkedIn-Account: NX GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Herr) Koji Kasai oder (Herr) Homare Kato oder (Herr) Tomonori Sekiya,Abteilung für Unternehmenskommunikation,Nippon Express Holdings,Inc.,Tel.: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuell