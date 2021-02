Nippon Express USA schließt den Bau des Logistikzentrums in Huntsville ab

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Express":

Tokio (ots/PRNewswire) - Nippon Express USA, Inc. (im Folgenden "NEUSA"), eine lokale Tochtergesellschaft der Nippon Express Co., Ltd. mit Sitz in Tokio, hat den Bau ihres Huntsville Logistics Center in Huntsville, Alabama, abgeschlossen.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202102020514-O3-L32nmI6iFoto1: Außenansicht des neuen Lagershttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202102020514/_prw_PI1fl_t225fNYT.jpgFoto2: Innenansicht des Lagershttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202102020514/_prw_PI2fl_OnKd22bC.jpgDie Automobilproduktion in Nordamerika konzentriert sich vor allem auf den Mittleren Westen der USA, aber in den letzten Jahren ist die Zahl der in Mexiko produzierten Fahrzeuge deutlich gestiegen, da sich dort etablierte Hersteller ansiedeln, ihre Werkskapazitäten ausbauen und die Produktion deutlich steigern, was auch zu einer erhöhten Automobilproduktion im geografisch nahe gelegenen Südosten der USA führt, zu dem auch der Bundesstaat Alabama gehört.Das Zentrum wird den Betrieb des Distributionszentrums (DC) für Mazda-Modellteile übernehmen, die von Mazda Toyota Manufacturing U.S.A., Inc. (im Folgenden "MTMUS"), einem Joint Venture zwischen der Mazda Motor Corporation und der Toyota Motor Corporation, das ab dem Geschäftsjahr 2021 mit der Produktion von Fertigfahrzeugen in vollem Umfang beginnen soll, und es wird Dienstleistungen erbringen, die mit der Produktion von MTMUS synchronisiert sind, da es sich als primärer Logistikpartner etablieren möchte.Mit der Fertigstellung dieser neuen Anlage als Sprungbrett wird NEUSA versuchen, eine Vielzahl von Operationen für Teile-/Materiallieferanten und Set-Hersteller im Südosten der USA abzuwickeln und seinen Kundenstamm über die Automobilindustrie hinaus zu erweitern, um die Geschäftsinfrastruktur der Nippon Express Group weiter auszubauen.Mit der Einrichtung dieses Zentrums will Nippon Express seine Logistikdienstleistungen in den USA weiter ausbauen und seine Bemühungen um die Automobilindustrie verstärken, die im mittelfristigen Managementplan der Nippon Express Group als vorrangige Branche eingestuft ist.Weitere Informationen finden Sie auf:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202102020514-O1-598FHMz6.pdfNippon Express Website: http://www.nipponexpress.com/Offizieller LinkedIn Account: NIPPON EXPRESS GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Mr.) Hiroyuki Jin(Mr.) Ko Sato oder (Ms.) Ayumi YamadaPublic Relations & Advertising DivisionNippon Express Co., Ltd.Tel.: +81-3-6251-1454Email: nittsu-ko_ho@nipponexpress.comOriginal-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuell