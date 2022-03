Nippon Express USA erwirbt GDP-Zertifizierung für CFS in Los Angeles und New York

Tokio, 9. März 2022 (ots/PRNewswire) -Nippon Express USA, Inc. (im Folgenden „NX USA"), ein Unternehmen der Nippon Express Holdings, Inc. hat die Zertifizierung nach der Good Distribution Practice (GDP) für den Speditionsbetrieb, einschließlich der vorübergehenden Lagerung, in temperaturkontrollierten Einrichtungen in seinem CFS in der Nähe des internationalen Flughafens von Los Angeles (mit Wirkung vom 23. November 2021) und seinem CFS in der Nähe des internationalen Flughafens John F. Kennedy (im Folgenden „JFK Airport") in New York City (mit Wirkung vom 20. Dezember 2021) erhalten und damit die Einhaltung der GDP-Standards für die ordnungsgemäße Verteilung von Arzneimitteln nachgewiesen.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202203038140-O1-aH5fp6M6Niederlassung in Los Angeles:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202203038140/_prw_PI3fl_n43Z828f.jpgNiederlassung in New York:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202203038140/_prw_PI2fl_70e4g835.jpegNX Niederlassung Los Angeles, USADie Region Südkalifornien rund um Los Angeles hat sich zu einem Zentrum der pharmazeutischen Entwicklung entwickelt und beherbergt zahlreiche Forschungsinstitute. Gleichzeitig ist sie eine der führenden Metropolen der USA und damit ein wichtiger Verbraucher von medizinischen und pharmazeutischen Produkten.Die Niederlassung von NX USA in Los Angeles verfügt über ein eigenes CFS in der Nähe des internationalen Flughafens von Los Angeles, einem Tor zur Westküste der USA. Es ist mit einer temperaturgeregelten 24 m2 großen Anlage ausgestattet, die speziell für pharmazeutische Produkte vorgesehen ist und sowohl eine gekühlte (2 °C - 8 °C) Lagerung als auch eine Lagerung bei konstanter Temperatur (15 °C - 25 °C) bietet. Die internationalen temperaturgeführten Transportdienstleistungen der NX Group werden mit der Zwischenlagerung in dem GDP-zertifizierten Lager kombiniert, um den Kunden eine sichere und qualitativ hochwertige pharmazeutische Logistikplattform zu bieten.NX Niederlassung New York, USADer Nordosten der USA beherbergt eine große Anzahl von Unternehmen, die in der Pharma- und Medizintechnikbranche tätig sind, und es wird erwartet, dass die Nachfrage in diesen Sektoren in Zukunft steigen wird. Die NX Niederlassung in New York, USA, verfügt über ein eigenes Lager in der Nähe des JFK Airport, das mit einer temperaturgeregelten, 24 m2 großen Anlage für pharmazeutische Produkte ausgestattet ist und in der sowohl gekühlt (2 °C - 8 °C) als auch bei konstanter Temperatur (15 °C - 25 °C) gelagert werden kann. So kann die Niederlassung eine sichere und qualitativ hochwertige Distributionsplattform für pharmazeutische Produkte bereitstellen, indem sie regelmäßig Shuttle-Trucks einsetzt, die die Fracht bereits am nächsten Morgen an andere Nippon Express-Standorte im gesamten Nordosten liefern.Die NX Group, ehemals Nippon Express Group, die ihren Konzernnamen nach der Umstellung auf ein Holding-System im Januar umbenannt hat, wird ihre Initiativen in der pharmazeutischen Industrie, die im Geschäftsplan der Gruppe als vorrangig eingestuft wurde, weiter verstärken und ihre Dienstleistungen weltweit verbessern und ausbauen, um den immer anspruchsvolleren und vielfältigeren pharmazeutischen Transportanforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden.Namen und Adressen der Einrichtungen- Name: Los Angeles Branch, Nippon Express USA, Inc.- Adresse: 2233 E Grand Avenue, El Segundo, CA 90245 USA- Name: New York Branch, Nippon Express USA, Inc.- Adresse: 230-19 International Airport Center Building, Suite 100, Jamaica, NY 11413 USAWebsite von Nippon Express http://www.nipponexpress.com/ (https://www.nipponexpress.com/)Offizieller LinkedIn-Account:https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Herr) Koji Kasai oder (Herr) Homare Kato oder (Herr) Tomonori Sekiya,Abteilung für Unternehmenskommunikation,Nippon Express Holdings,Inc.,Tel.: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuell