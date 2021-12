Nippon Express (Niederlande) erwirbt GDP-Zertifizierung für firmeneigenes Lagerhaus

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Express":

Tokio (ots/PRNewswire) -Nippon Express (Nederland) B.V. (im Folgenden „NEN"), eine lokale Tochtergesellschaft von Nippon Express Co., Ltd. hat mit Wirkung vom 6. September die Zertifizierung für die Gute Vertriebspraxis (GDP) für das firmeneigene Lager im Schiphol Trade Park in der Nähe des Amsterdamer Flughafens Schiphol erhalten und damit die Einhaltung der GDP-Standards für den ordnungsgemäßen Vertrieb von Arzneimitteln nachgewiesen.Logo https://kyodonewsprwire.jp/img/202112014248-O2-DvOj4uIBFoto 1: Lagerhaus außenhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202112014248/_prw_PI1fl_Lv4vEAOc.jpgFoto 2: Lagerhalle innenhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202112014248/_prw_PI3fl_78SFb5Xi.jpgDie Niederlande haben sich zu einem der größten Cluster von Spitzenunternehmen der Biotechnologie in Europa entwickelt, und die geografischen und steuerlichen Vorteile des Landes haben zahlreiche Arzneimittelhersteller dazu veranlasst, dort Logistikstandorte einzurichten.Das Lager der NEN in der Nähe des Flughafens Schiphol, einem Import-/Export-Gateway für Europa, ist vollständig mit speziellen pharmazeutischen Lagerbereichen ausgestattet, die über Temperaturkontrollfunktionen für drei Temperaturbereiche verfügen - 15 °C bis 25 °C (Lagerung bei konstanter Temperatur), 2 °C bis 8 °C (Kühllagerung) und -15 °C bis -25 °C (Tiefkühllagerung) - sowie über spezielle Lkw-Docks, die es NEN ermöglichen, ihre pharmazeutischen Transportdienste zu verbessern, um der erwarteten steigenden Nachfrage gerecht zu werden.Nippon Express ist weiterhin bestrebt, seine Dienstleistungen zu verbessern, um den immer anspruchsvolleren und vielfältigeren pharmazeutischen Transportbedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden, und das Unternehmen wird seine Bemühungen für die pharmazeutische Industrie, die in seinem mittelfristigen Geschäftsplan als vorrangige Branche eingestuft ist, weiter verstärken.Profil der EinrichtungName: Nippon Express (Nederland) B.V. Logistikzentrum Flughafen SchipholAdresse: Contour Avenue 31, 2133 LD Hoofddorp, Die NiederlandeWebsite von Nippon Express: http://www.nipponexpress.com/Offizielles LinkedIn-Konto: NIPPON EXPRESS GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Herr) Koji Kasai oder (Herr) Homare Kato oder (Herr) Tomonori Sekiya,Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung,Nippon Express Co.,Ltd: +81-3-6251-1454,E-Mail: nittsu-ko_ho@nipponexpress.comOriginal-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuell