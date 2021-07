Nippon Express Italia erwirbt GDP-Zertifizierung für firmeneigenes Lager in der Nähe des Mailänder Flughafens Malpensa

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Express":

Tokio (ots/PRNewswire) - Nippon Express Italia S.P.A. (im Folgenden "NE Italy"), eine lokale Tochtergesellschaft von Nippon Express Co., Ltd. hat mit Wirkung vom 25. Mai von der Zertifizierungsstelle CERTIQUALITY S.r.l. die Zertifizierung für die "Good Distribution Practice" (GDP) für das firmeneigene Lager in der Nähe des Mailänder Flughafens Malpensa erhalten und damit die Einhaltung der von der Europäischen Kommission festgelegten GDP-Standards für die ordnungsgemäße Distribution von Arzneimitteln nachgewiesen.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202107057256-O1-8WLOD7vPFoto: Lagerhalle innenhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202107057256/_prw_PI2fl_6BqC8KcY.jpgMit einem Anteil von 12 % an der weltweiten und 22 % an der europäischen Pharmaproduktion ist Italien einer der weltweit wichtigsten Hersteller von Arzneimitteln. Die pharmazeutische Produktion ist auch im Inland eine Wachstumsbranche, die in den letzten zehn Jahren ein Wachstum von 168 % erreicht hat.NE Italy hat in seinem firmeneigenen Lager in Lainate, ca. 30 km südöstlich des Mailänder Flughafens Malpensa, neue temperaturkontrollierte Einrichtungen errichtet, die mit Kühlaggregaten ausgestattet sind, um die Temperaturbereiche von 2 - 8 °C (20 m2) und 15 - 25 °C (470 m2) einzuhalten. Damit kann NE Italy die Logistikbedürfnisse von Kunden aus der pharmazeutischen Industrie erfüllen, indem es temporäre Lagerungsdienste unter Nutzung dieser Einrichtungen mit den temperaturgeführten internationalen Transportdiensten von Nippon Express kombiniert.Nippon Express wird seine Dienstleistungen weiter ausbauen, um den immer anspruchsvolleren und vielfältigeren Anforderungen an die Pharmalogistik gerecht zu werden, und seine Bemühungen für die Pharmaindustrie verstärken, die in seinem aktuellen Geschäftsplan als Schwerpunktbranche positioniert ist.- Name und Adresse der NiederlassungName: Mailand-Lainate, Nippon Express Italia S.P.A.Adresse: Via Juan Manuel Fangio 11, 20020 Lainate (MI), ItalienWebsite von Nippon Express: http://www.nipponexpress.com/Offizielle LinkedIn-Seite: NIPPON EXPRESS GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Hr.) Koji Kasai oder (Hr.) Tomonori SekiyaAbteilung für Öffentlichkeitsarbeit und WerbungNippon Express Co., Ltd.Tel.: +81-3-6251-1454E-Mail: nittsu-ko_ho@nipponexpress.comOriginal-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuell