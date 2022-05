Nippon Express Holdings unterstützt Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Tokio (ots/PRNewswire) -Nippon Express Holdings, Inc. hat kürzlich seine Unterstützung für die vom Financial Stability Board (FSB) eingerichteten Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) (*) zum Ausdruck gebracht.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202205191426-O1-YACGnK0uBild:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202205191426/_prw_PI2fl_0GFn2dJi.jpgDie NX Group hat Klimaschutzinitiativen als einen der wichtigsten Punkte (Wesentlichkeiten) herausgearbeitet, die bei der Umsetzung ihrer langfristigen Vision, „ein Logistikunternehmen mit starker Präsenz auf dem Weltmarkt" zu werden, angegangen werden müssen. Das Unternehmen arbeitet daran, die CO2-Emissionen im eigenen Geschäftsbetrieb zu reduzieren und Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kunden dabei helfen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren.Die NX Group wird die Empfehlungen der TCFD künftig nutzen, um die Risiken und Chancen des Klimawandels für ihr Geschäft zu analysieren, ihre finanziellen Auswirkungen zu bewerten und relevante Informationen offenzulegen. Die NX Group wird die erste solche Offenlegung nach Billigung der Empfehlungen in ihrem integrierten Bericht, der in diesem Geschäftsjahr (im Juni 2022) veröffentlicht werden soll, vornehmen.(*) Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD):Eine internationale Initiative, die 2015 vom FSB ins Leben gerufen wurde, um Unternehmen zu ermutigen, Informationen über die finanziellen Auswirkungen von Risiken und Chancen des Klimawandels auf ihre Unternehmen offenzulegen. Die TCFD empfiehlt, die finanziellen Auswirkungen von Risiken und Chancen des Klimawandels auf das Management zu bewerten und Informationen zu „Führungsstrukturen", „Strategien", „Risikomanagement" und „Indikatoren und Zielen" offenzulegen.TCFD-Website: https://www.fsb-tcfd.org/Die NX Group wird weiterhin nachhaltiges Management aus einer langfristigen Perspektive betreiben, um durch die Bekämpfung des Klimawandels zu einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.Website von Nippon Express https://www.nipponexpress.com/Offizieller LinkedIn-Account der NX Group:https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Hr.) Homare Kato oder (Hr.) Tomonori Sekiya oder (Fr.) Yuriko Motoki,Abteilung Unternehmenskommunikation,Nippon Express Holdings,Inc.,Tel.: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuell