Nippon Chemiphar gibt Fortschritte bei seinen Hyperurikämie-/Gicht-Projekten bekannt; NC-2500 zeigt in einer Phase-I-Studie günstiges Profil für die Senkung von Serumharnsäure

Tokio (ots/PRNewswire) - Nippon Chemiphar Co., Ltd. gab bekannt,dass die klinische Phase-I-Studie mit NC-2500, einem neuartigenXanthin-Oxidoreduktase (XOR)-Hemmer, abgeschlossen wurde. Sie weistdarauf hin, dass er das Risiko von Gichtanfällen, eines derHauptprobleme der derzeitigen Behandlungen von Hyperurikämie/Gicht,reduzieren kann. Die randomisierte, einzelblinde,placebokontrollierte Dosiseskalationsstudie wurde durchgeführt, umdie Sicherheit, die pharmakologischen Eigenschaften und diePharmakokinetik von NC-2500 bei gesunden Probanden mit Einzel- undMehrfachdosierung einmal täglich für die Dauer von 7 Tagen zuevaluieren.NC-2500 zeigte günstige uratsenkende Eigenschaften, die bei derGichtbehandlung einen Unterschied machen können. NC-2500 senkteinnerhalb von 7 Tagen den Serumuratspiegel allmählich, in gleichemMaße wie die aktuellen XOR-Inhibitoren, was das Risiko eines akutenGichtanfalles verringern könnte. Akute Anfälle, die durch eineschnelle Uratreduzierung hervorgerufen werden, sind eines derHauptprobleme in der Anfangsphase der derzeitigen Behandlung, welchedie Lebensqualität und die Einhaltung durch die Patientenbeeinträchtigt und häufig zu einer unzureichenden Kontrolle desSerumurats und damit zu einer Verschlechterung der Erkrankung führt.Man erwartet, dass NC-2500 das Potenzial hat, diese Probleme durchseine einzigartige uratsenkende Eigenschaft ohne oder mit minimalerTitration zu lösen, um akute Anfälle zu vermeiden. Was die Sicherheitanbelangt, so war NC-2500 gut verträglich und unerwünschte Ereignissewaren selten, vorübergehend, mild und mit dem Placebo vergleichbar.Darüber hinaus wurde NC-2500 kaum über die Nieren ausgeschieden, wasein vorteilhaftes Profil für Patienten mit Niereninsuffizienz seinkann, die häufig bei Gicht beobachtet wird.Nippon Chemiphar schloss ebenfalls präklinische Studien mitNC-2700 ab, einem neuartigen Inhibitor des Urattransporters 1(URAT1), der die Ausscheidung von Urat in den Urin verbessert.NC-2700 zeigte nicht nur eine starke urikosurische Wirkung, sondernauch eine pH-Erhöhung des Urins mit gesenktem pH-Wert in einemTiermodell, was das Risiko von Nierensteinen und Nephrotoxizität mitUratkristallen im Urin, dem häufigsten Problem bei der urikosurischenTherapie, verringern könnte. NC-2700 ist nun für eine klinischePhase-I-Studie bereit.Nippon Chemiphar hat NC-2500 und NC-2700 im Rahmen seinesForschungsfokus auf Hyperurikämie/Gicht entwickelt. Es sindattraktive Produktkandidaten, die aktuelle Probleme bei derBehandlung von Gicht lösen und den Patienten neueBehandlungsmöglichkeiten für bessere Ergebnisse und eine höhereLebensqualität bieten können. Um die Entwicklung der Produkte zubeschleunigen und sie den Patienten früher zur Verfügung stellen zukönnen, erwägt Nippon Chemiphar Zusammenarbeiten oder Partnerschaftenfür die weitere Entwicklung und begrüßt diesbezügliche Vorschläge.http://www.chemiphar.co.jp/english/