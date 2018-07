Niobay Metals: Das macht sprachlos!

Der Niobay Metals-Schlusskurs wurde am 27.07.2018 an der Heimatbörse Venture mit 0,16 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Nach einem bewährten Schema haben wir Niobay Metals auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Niobay Metals-Aktie ein Durchschnitt von 0,26 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,16 CAD (-38,46 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,22 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-27,27 Prozent), somit erhält die Niobay Metals-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Niobay Metals erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,81 liegt Niobay Metals unter dem Branchendurchschnitt (96 Prozent). Die Branche "Metals & Mining" weist einen Wert von 129,47 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Niobay Metals erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -21,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um 4,45 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -25,88 Prozent im Branchenvergleich für Niobay Metals bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,45 Prozent im letzten Jahr. Niobay Metals lag 25,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.