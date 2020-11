Nio oder Li Aktie: Wer wird bis 2025 weiter wachsen?

Vor kurzem haben wir eine Gruppe von über 300 Investoren über Nio (NYSE:NIO) oder Li Auto (NASDAQ:LI) befragt. Welcher chinesische Elektrofahrzeugbestand in den nächsten fünf Jahren den größten prozentualen Zuwachs haben wird: Nio oder Li Auto? Etwa 68% der Befragten gaben an, dass sie glauben, dass die Aktien von Nio in den nächsten fünf Jahren stärker wachsen werden.

Nio vs. Li-Aktie

Händler und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung