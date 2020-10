Nio: Wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie?

Chinas E-Auto-Hersteller steht aufgrund der geographischen Zugehörigkeit natürlich vor allem in Konkurrenz zu Byd. Allerdings erkennen auch die westlichen Autobauer die Leistungen immer mehr an und sehen in Nio eine ernsthafte Konkurrenz, auch wenn das Unternehmen in Europa noch nicht ernsthaft als Marke etabliert ist. In China verzeichnete Nio hingegen neue Rekorde: Im dritten Quartal 2020 wurden über 12.200 Autos verkauft, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



