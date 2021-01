Nio: Wahnsinn!

Nio steht derzeit unter Beobachtung. Das chinesische Unternehmen für E-Mobilität könnte in den kommenden Tagen und Wochen weiter nach oben marschieren. Jüngst schaffte Nio zumindest den Sprung über die Marke von 160 Dollar. Allerdings verharrt der Kurs nun auch am Mittwoch und damit seit einigen Tagen mehr oder weniger auf der Stelle. Was passiert im Hintergrund?

Nio: Minimale Lücke

Definitiv ist die Lücke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung