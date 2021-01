Nio hat am Montagmorgen gleichfalls einen enormen Start in die Woche geschafft. Es ging um gut 6,2 % nach oben. Die Aktie schaffte damit einen neuen Intraday-Rekord. Es wird abzuwarten sein, ob der Wert in den kommenden Sitzungen sein Allzeithoch schnell nach oben schrauben kann. Die Aktie ist mit einem Plus von 1.193 % innerhalb eines Jahres ohnehin in einem sehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



