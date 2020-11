Nio: Müssen sie sich vor Tesla in Acht nehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Nio Inc. (NASDAQ:NIO) sieht sich einer verstärkten Konkurrenz von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) gegenüber, die sich laut Analysten von Bloomberg Intelligence erst mit der Einführung des in China gefertigten Modells Y intensivieren wird.

Was geschah

Der von Elon Musk geführte Kompakt-SUV der Firma Elon Musk könnte dem Nio einen harten Wettkampf liefern, so die Analysten: “Das Markenzeichen von Tesla und das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung