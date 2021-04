Nio, Li Auto, Xpeng, Alibaba und Pinduoduo: Chinesische Aktien im Abwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Pinduoduo":

Die Aktien mehrerer in China ansässiger Unternehmen, darunter Nio Inc – ADR (NYSE:NIO), Li Auto Inc. (NASDAQ:LI), Xpeng Inc – ADR (NASDAQ:XPEV), Alibaba Group Holding Ltd – ADR (NYSE:BABA) und Pinduoduo Inc – ADR (NASDAQ:PDD), werden niedriger gehandelt, nachdem Inflationsdaten Bedenken über eine Straffung der Politik im Land hervorriefen. Die Spannungen zwischen China und den USA haben die Stimmung ebenfalls belastet.

Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung