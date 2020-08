Nio Inc.: Jetzt können weitere Gewinne folgen

Einen wichtigen Schritt hin zu einer Beendigung der seit Wochen laufenden Korrektur hat die Aktie der Nio Inc. in den vergangenen Tagen erfolgreich vollzogen. Es gelang den Käufern nicht nur, einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend ausbilden. Dieser wurde am Montag auch hochdynamisch fortgesetzt.

Dadurch konnte ein Anstieg über den Abwärtstrend seit dem Hoch vom 13. Juli bei 16,44 US-Dollar vollzogen werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung