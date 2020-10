Nio Inc.: Der Himmel ist wieder einmal die Grenze

Anfang Oktober gelang es der Aktie der Nio Inc. zunächst nicht, einen nachhaltigen Anstieg über die Marke von 22,00 US-Dollar zu vollziehen. Der Kurs ging in eine Seitwärtsbewegung über und es sah einige Tage lang so aus, als hätten sich die Bullen verausgabt und auf diesem Kursniveau festgefahren.

Am vergangenen Mittwoch startete jedoch eine neue dynamische Aufwärtsbewegung. Sie gipfelte am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung