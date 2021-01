Nio Inc.: Auf dem Weg zu neuen Hochs

Es ist schon eine ganze Weile her, seit die Nio-Aktie am 24. November bei 57,20 US-Dollar ihr aktuelles Allzeithoch ausbildete und anschließend in eine Konsolidierung überging. Innerhalb dieser Korrektur ist es den Bullen jedoch gelungen, einen Kontakt mit dem 50-Tagedurchschnitt zu vermeiden.

Zuletzt gelang den Käufern dieses Kunststück am 29. Dezember, als die Nio-Aktie auf einem Tief bei 42,22 US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



