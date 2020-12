Nio Inc Aktie: Wird es so kommen?

Nio Inc Aktie: Die Konsolidierung nimmt ihren weiteren Verlauf. Der Kurs zog an, fiel dann allerdings wieder ab. Höchstwahrscheinlich wird sich eine typische ABC-Formation zeigen. Das bedeutet einen nochmaligen Abfall als C-Welle in Richtung der 35,00 und 30,00 USD Marken. Rein von den Trends her wäre das kein Problem.

