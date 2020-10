Nio Inc Aktie: Was passiert jetzt!

Nio Inc Aktie: Eines vorweg, ja, das Wertpapier befindet sich in einem starken Aufwärtstrend und gegen diesen sollte man sich nicht stellen. Solange also die kurzfristig sehr interessante 38-Tagelinie bullisch ist, muss man im Markt bleiben. Sollte sich das allerdings ändern, so darf man Teilgewinne mitnehmen! Denn nach solch gigantischen Anstiegen folgt höchst wahrscheinlich auch eine größere Korrektur. Diese kann gut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung