Nio Inc Aktie: Unverändert bullisch!

Nio Inc Aktie: Ja, das Wertpapier ist natürlich in einer absoluten Übertreibung. Doch solange diese anhält, besteht weiterhin die Chance auf steigende Kurse. Allerdings schwingt auch immer die Gefahr einer größeren Konsolidierung mit. Üblicherweise werden um die 50 % der vorangegangenen Aufwärtsbewegung wieder abgegeben. Damit könnte Nio in der folgende Konsolidierungsphase bis auf ca. 30,00 USD abfallen. Solang allerdings der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung