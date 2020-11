Nio Inc Aktie: The Trend Is Your Friend!

Nio Inc Aktie: Ähnlich wie bei dem Papier von BYD muss man hier im Markt bleiben, solange der Trend positiv ist. Natürlich besteht immer, derzeit sogar umso mehr, eine Übertreibung, dennoch bringt es nichts, sich bei so einem starken Momentum gegen den Markt zu stellen. Die 38-Tagelinie sticht hier wieder einmal heraus. Sie hat den Aktienkurs von Anfang an gut begleitet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



