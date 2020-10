Nio Inc Aktie: The Trend Is Your Friend!

Nio Inc Aktie: Es gab durchaus die Möglichkeit, dass die Aufwärtsbewegung enden hätte können. Allerdings zeigte sich ein ordentlicher Schub zur Oberseite. Da sieht man wieder einmal “the trend is your friend”. Als kurzfristiger Trigger eignet sich die 38-Tagelinie oftmals sehr gut. Ist diese bullisch, so bleibt man besser im Markt! Dreht sie hingegen auf bärisch, dann darf man gerne auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



