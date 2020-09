Nio Inc Aktie: Größere Korrektur erwartet!

Nio Inc Aktie: Nachdem der Anteilschein von 1,19 USD im Oktober letzten Jahres, bis auf in der Spitze 21,05 USD gestiegen ist, haben sich die Bullen eine Erholung verdient. Oftmals ist es so, dass nach fünfwelligen, impulsiven Aufwärtsbewegungen eine sogenannte ABC Korrektur erfolgt. Diese ist dreiteilig und kann wie in dem Schaubild bis etwa 10,00 USD zurückführen. Das wäre alles absolut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung