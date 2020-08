Nio Inc Aktie: Gerangel an altem Hoch!

Nio Inc Aktie: Mit dem Anziehen bis zur 14,00 USD Marke konnte in den letzten Handelswochen und Monaten ein extremer Anstieg verbucht werden. Derzeit notiert das Wertpapier an dem September 2018 Hoch. Wird es nun zum Übersteigen des Widerstands kommen? Auf der Oberseite wäre erst einmal Platz bis zum letzten Hoch bei 16,44 USD. Aber auch luftigere Höhen kommen infrage. Unterstützend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



