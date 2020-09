Nio Inc Aktie: Geht die Korrektur so weiter?

Nio Inc Aktie: Mit einem Plus von über 1.300 % seit Oktober letzten Jahres, gehört Nio mit Sicherheit zu einem Top-Performer der letzten Monate. Doch die Bäume wachsen nicht in den Himmel und die Börse ist ebenso wenig eine Einbahnstartasse. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass so lange die Trendindikatoren auf bullisch stehen, der Vorteil aufseiten der Bullen liegt. Sollte allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung