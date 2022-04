Nio Inc-Aktie: Führender Angestellter muss gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio Inc’s (NYSE:NIO) Leiter der Abteilung für autonome Fahrsysteme, Zhang Jianyong, verlässt das Unternehmen, um sein eigenes Unternehmen für Automobilchips zu gründen, berichtete CnEVpost am Donnerstag unter Berufung auf XEV Lab, ein Medienunternehmen, das sich auf die Smart-Car-Industrie konzentriert.

Nio’s Venture-Capital-Arm Nio Capital ist daran interessiert, in Zhang’s Geschäft im Zusammenhang mit autonomem Fahren und möglicherweise im Bereich der Automobilchips mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



