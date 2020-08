Im Juni und Juli vollzog die Aktie der Nio Inc. einen steilen Anstieg. Er gipfelte am 13. Juli auf einem Hoch bei 16,44 US-Dollar. Anschließend ging die Aktie in eine Korrektur über und es gelang den Bullen lange Zeit nicht, das neue Allzeithoch zu brechen. In der Spitze konnten die Käufer nur noch auf ein Hoch bei 15,45 US-Dollar vordringen.

