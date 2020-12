Nio Day für den 9. Januar festgelegt: Was Sie wissen müssen!

Die Aktien von Nio Inc – ADR (NYSE :NIO), die in den letzten Wochen an Schwung verloren haben, sind mit einem Anfang Januar fälligen Auslieferungsupdate und dem für den 9. Januar geplanten jährlichen Nio Day gut für das neue Jahr gerüstet.

Der jährliche Nio Day hat in der Vergangenheit als Plattform für die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen gedient und starke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung