Nio Day 2020: Die neue ET7-Limousine!

Nio Inc – ADR (NYSE :NIO) hat am späten Samstag (Ortszeit) in Chengdu mit viel Tamtam seine Veranstaltung Nio Day 2020 gestartet. Die Veranstaltung wurde von zahlreichen Anwendern und Nio-Fans aus ganz China besucht und wurde auch per Livestream übertragen.

Die jährliche Veranstaltung wird normalerweise im Dezember abgehalten, aber dieses Jahr wurde sie aus nicht näher genannten Gründen in den Januar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung