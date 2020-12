Nio-Analyst: Bedeutungsvoller Rückenwind?

Die Korrektur der Aktien von Nio Inc. – ADR (NYSE:NIO ) setzte sich am Dienstag fort, als das Lager trotz der Tatsache, dass der chinesische Elektrofahrzeughersteller Rekordlieferungen für November meldete, weiter auffüllte. Ein Analyst von Goldman Sachs stufte Nio am Dienstag auf der Grundlage der Fundamentaldaten des chinesischen EV-Marktes hoch.

Fei Fang stufte die Aktien von Nio von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung