Nio, Alibaba, JD Crash-Aktie: US-China-Beziehungen zu bleiben turbulent für einige Zeit!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktien großer chinesischer Tech-Unternehmen, die in den USA notiert sind, fielen sowohl vorbörslich in New York als auch in Hongkong am Dienstag, als ein politischer Analyst sagte, er erwarte, dass die Rivalität zwischen den USA und China für “einige Zeit” anhalten werde.

Scott Kennedy von der in Washington D.C. ansässigen Denkfabrik Center for Strategic and International Studies sagte gegenüber CNBC, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung