Nio-Aktie: Ein starkes Stück!

Jeder Höhenflug an der Börse kommt früher oder später zu einem Ende. Das bewies kürzlich die Nio-Aktie mal wieder sehr eindrucksvoll. Nachdem das Papier sich seit Jahresbeginn von nur 3,72 US-Dollar bis auf 57,20 Dollar im Hoch verbessern konnte, erlebten die Anleger in der vergangenen Woche eine heftige Korrektur. Um mehr als 20 Prozent ging es mit den Kursen in Richtung ...



