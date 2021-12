Nio Aktie: Deshalb sind die Aktien im freien Fall!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktien von Nio Inc – ADR (NYSE:NIO) werden niedriger gehandelt. Die Schwäche scheint mit der Ungewissheit über die COVID-19 Omicron-Variante zusammenzuhängen, die für Volatilität bei chinesischen Aktien gesorgt hat. Auch die Besorgnis über chinesische Börsennotierungen hat einige chinesische Aktien belastet. Die Aktien von Nio fielen am Donnerstag ebenfalls, nachdem ein CNBC-Artikel feststellte: "Ausländische börsennotierte Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten



