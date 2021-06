Nio Aktie: Die rasante Rallye geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Die Aktien des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers Nio Inc. (NYSE:NIO) schlossen am Dienstag im regulären Handel fast 2% höher und setzten damit ihre Rallye vom Vortag fort.

Warum der plötzliche Anstieg?

Die Aktien von Nio stiegen am Dienstag zum ersten Mal seit Anfang März über die 50 $ Marke. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen eröffnete am Dienstag fünf neue Batteriewechselstationen in Shanghai, wie CneVpost berichtete, womit sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



