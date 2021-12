Nio-Aktie: #nioday2021 mit Chancen

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Am heutigen Samstag, dem 18. Dezember findet der #nioday2021 statt. Live über Youtube für jeden sichtbar – und Kommentaren der Zuschauer aus der gesamten Welt. Kurz gefasst: Eine deutliche Expansion ist das Ziel von Nio. In vielen weiteren Ländern will Nio mit seinen E-Fahrzeugen in den kommenden Jahren vertreten sein.

Abzuwarten bleibt, ob die Nio-Aktie zum Wochenstart vom #nioday2021 profitieren kann.



