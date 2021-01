Nio Aktie: Der neue ET7 kein Tesla-Konkurrent!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das chinesische EV-Startup Nio Inc – ADR (NYSE:NIO) hat am Samstag auf dem Nio Day Event in Chengdu seine erste Limousine vorgestellt. Mit der angekündigten Technologie, Leistung und Benutzererfahrung nimmt das Unternehmen die High-End-Konkurrenz ins Visier.

Was geschah

Die hochpreisige ET7-Limousine ist gegen Autos von traditionellen Luxusautoherstellern wie den Bayerischen Motoren Werken ADR (OTC:BMWYY) und den Einheiten von Daimler ADR (OTC:DMLRY) Mercedez Benz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung