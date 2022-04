Nio-Aktie: Das muss jetzt gelingen

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

In den letzten Handelstag der Woche starten die Bullen bei der Nio-Aktie heute mit einem Anstieg von über fünf Prozent. Dadurch nähert sich der Wert wieder dem 50-Tagedurchschnitt bei 22,85 US-Dollar an. Ihn hatten die Käufer schnell erreicht, seit am 16. März auf dem Tief bei 16,78 US-Dollar ein neuer Anstieg gestartet worden war. Doch seitdem der EMA50 erreicht ist, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



