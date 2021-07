Nio-Aktie: Das muss den Bullen jetzt gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Nio-Aktie ging im Anschluss an das Allzeithoch vom 11. Januar bei 66,99 US-Dollar in eine Abwärtsbewegung über. Sie erreichte ein erstes Tief am 5. März bei 31,91 US-Dollar und das endgültige Korrekturtief am 13. Mai durch den Rückfall auf das Niveau von 30,71 US-Dollar.

Seitdem vollzieht der Wert eine neue Aufwärtsbewegung. Sie überwand Ende Mai den 50-Tagedurchschnitt und konnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



