Nio-Aktie: Das macht Laune!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Am 07. Oktober ging es für die Nio-Aktie an der NYSE (The New York Stock Exchange) um knapp 7 Prozent aufwärts. Was war passiert? Eine der größten Banken weltweit, Goldman Sachs, gab eine Kaufempfehlung für Nio heraus. Das Kursziel von bislang 56 US-Dollar wurde zwar nicht geändert. Doch die Anlageempfehlung von “neutral” auf “kaufen” hochgestuft.

Angesichts eines Kurses vom Mittwoch, dem 06. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung