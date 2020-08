Nio-Aktie: Das kommt überraschend!

Für Nio lief es in letzter Zeit nicht schlecht. Der chinesische Elektroautobauer konnte mit seinen Zahlen überzeugen und bietet außerdem hervorragende Zukunftsaussichten. In der laufenden Woche zeigten die Anleger sich besonders begeistert und sorgten innerhalb weniger Tage für Kursgewinne von rund 30 Prozent. Am Freitag kippte die Stimmung jedoch etwas. Bis zum Abend ging es für die Aktie des Autobauers um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung