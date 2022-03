Nio Aktie: Das ist heute wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

NIO Inc – ADR (NYSE:NIO) wird am Donnerstag nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlichen. Die Aktie bewegte sich im vorbörslichen Handel nach oben. Tony Zhang sagte in der CNBC-Sendung „Options Action“, dass die Aktie mehr als das 1,3-fache ihres durchschnittlichen Tagesvolumens gehandelt wird. Er fügte hinzu, dass der Optionsmarkt einen Kursanstieg der NIO-Aktie von 10 % gegenüber dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung