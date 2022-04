Nio-Aktie: Das ist großartig!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Produktionspläne kommen voran Trotz des schwierigen geopolitischen Umfelds kommt der chinesische Elektroautohersteller Nio Inc. (NYSE:NIO) mit seinen Produktionsplänen für die ET5-Limousine voran. Die ersten Probestücke der ET5-Limousine von Nio sind im NeoPark-Werk vom Band gelaufen, teilte das in Shanghai ansässige Unternehmen in einer Erklärung mit. Der NeoPark ist nach dem Werk in Hefei der zweite Produktionsstandort des Unternehmens. Die Bauarbeiten… Hier weiterlesen