Nio Aktie: Der europäische EV-Markt im Visier!

Nio Inc. (NYSE:NIO) gab am Freitag bekannt, dass das Unternehmen eine wichtige europäische Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung (EWVTA) für das elektrische siebensitzige Sport-Utility-Vehicle ES8 erhalten hat. Damit ist der Weg frei für die offizielle Markteinführung des Modells in Norwegen und auf dem europäischen Markt insgesamt.

Laut Nio ist der ES8 offiziell für die Massenproduktion und die Zulassung in allen EU-Ländern zugelassen.

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller



