Nio-Aktie: Zündet jetzt der Turbo?

Wirklich schlecht hat die Nio-Aktie sich in letzter Zeit nicht entwickelt. Zugewinne von fast 370 Prozent in den vergangenen sechs Monaten sind mehr als ordentlich. Seit Jahresbeginn lässt das Papier aber etwas an Dynamik vermissen. Der Glauben der Anleger an weitere Kurssteigerungen scheint sich in Grenzen zu halten.

Auch am Freitag konnte der Titel sich nicht im Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung