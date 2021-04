Nio Aktie: William Li von Nio deutet ein zweites Elektrofahrzeug-Limousinenmodell an!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller NIO Inc. – ADR (NYSE:NIO) gab am Mittwoch einen wichtigen Produktionsmeilenstein bekannt, woraufhin Gründer und CEO William Li mit den Medien über die kurzfristigen Ziele des Unternehmens sprach.

Produktions-Meilenstein: Das 100.000 Fahrzeug des Unternehmens, ein ES8, wurde am 7. April in der Produktionsstätte in Hefei fertiggestellt.

Nio stellte seine erste ET7-Limousine auf dem jährlichen Nio Day im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



