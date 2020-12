Nio-Aktie: Wieder auf der Gewinner-Seite!

Seit diesem Sommer legt die Nio-Aktie eine beachtliche Wachstums-Story hin. Mit dem Allzeithoch von 54 US-Dollar erlebte diese Rallye am 27. November jedoch ihren vorläufigen Höhepunkt. Nach den Gewinnmitnahmen schloss der Titel am Mittwoch nun mit einem Kurs von 44,01 Dollar an der New Yorker Börse und strebt schon wieder die 50-Dollar-Marke an. Der Grund für die schnelle Korrektur-Erholung der Nio-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



